Comencini torna con ‘L’epoca felice’ romanzo in difesa della gioia

30 set 2025

Rianimare l’istante in cui la gioia era un respiro spontaneo, prima che le pretese adulte la trasformassero in prestazione: è il cuore pulsante di L’epoca felice, il nuovo romanzo di Cristina Comencini che raggiungerà le librerie il 14 ottobre per Feltrinelli. Una storia di memoria, libertà e cura di sé. Il respiro segreto della felicità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

