Comencini torna con ‘L’epoca felice’ romanzo in difesa della gioia
Rianimare l’istante in cui la gioia era un respiro spontaneo, prima che le pretese adulte la trasformassero in prestazione: è il cuore pulsante di L’epoca felice, il nuovo romanzo di Cristina Comencini che raggiungerà le librerie il 14 ottobre per Feltrinelli. Una storia di memoria, libertà e cura di sé. Il respiro segreto della felicità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: comencini - torna
