Come togliere il ciuccio? 5 libri per preparare i bambini ad avere un distacco graduale e non traumatico

Il ciuccio, per molti bambini, è una coccola oltre che un oggetto che dà loro sicurezza. Quando, però, arriva il momento di toglierlo, molti bambini fanno fatica a lasciarlo andare. Come affrontare questo distacco? Tante sono le strategie adottate dai genitori, un valido strumento di aiuto sono i libri che indirizzano i genitori a guidare i bambini verso questo percorso senza indurre loro stati di traumi dovuti a un cambiamento repentino: la parola d'ordine è gradualità. Sarebbe opportuno creare un rituale rassicurante, magari sostituendo il ciuccio con un oggetto di transizione come un peluche, una ninna nanna, per permettere al bambino di vivere serenamente questa fase di passaggio che si consiglia non associata ad altri cambiamenti, come l'inizio della scuola, il cambio città, la nascita di una sorellina o fratellino, oppure lo spannolinamento.

