Firenze, 30 settembre 2025 – Appuntamento sabato 4 ottobre al Museo di Palazzo Davanzati per uno straordinario viaggio nel tempo. I Musei del Bargello, grazie alla collaborazione con l’associazione Antichi Popoli proporranno infatti, a partire dalle 13:15 e fino alle 19, una rievocazione storica, con banchi didattici che riporteranno in vita le attività quotidiane svolte all’interno di una dimora signorile al tempo della famiglia Davizzi, primi a risiedere a Palazzo Davanzati nel XIV secolo. Sarà possibile entrare nella vita e nelle atmosfere di una magnifica casa medievale, facendo esperienza di alcune delle attività più rappresentative dell’epoca, come la vendita delle stoffe, la tessitura e la tintura, la cosmesi e l’igiene, la scrittura e il gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come si viveva nel Medioevo? Viaggio nel tempo al museo di Palazzo Davanzati