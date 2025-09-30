Come si viveva nel Medioevo? Viaggio nel tempo al museo di Palazzo Davanzati

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 settembre 2025 – Appuntamento sabato 4 ottobre al Museo di Palazzo Davanzati per uno straordinario viaggio nel tempo. I Musei del Bargello, grazie alla collaborazione con l’associazione Antichi Popoli proporranno infatti, a partire dalle 13:15 e fino alle 19, una rievocazione storica, con banchi didattici che riporteranno in vita le attività quotidiane svolte all’interno di una dimora signorile al tempo della famiglia Davizzi, primi a risiedere a Palazzo Davanzati nel XIV secolo. Sarà possibile entrare nella vita e nelle atmosfere di una magnifica casa medievale, facendo esperienza di alcune delle attività più rappresentative dell’epoca, come la vendita delle stoffe, la tessitura e la tintura, la cosmesi e l’igiene, la scrittura e il gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

come si viveva nel medioevo viaggio nel tempo al museo di palazzo davanzati

© Lanazione.it - Come si viveva nel Medioevo? Viaggio nel tempo al museo di Palazzo Davanzati

In questa notizia si parla di: viveva - medioevo

viveva medioevo viaggio tempoUn viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana - Dal Treno Natura al nuovo Espresso Siena, passando per il Treno del Sale e la Porrettana Express: itinerari unici per scoprire paesaggi, borghi ed eccellenze del territorio a ritmo slow ... intoscana.it scrive

EVENTI Torre Alemanna, torna la rievocazione storica: viaggio nel tempo per rivivere il medioevo - Oltre sessanta le persone coinvolte nella realizzazione dell'evento, tra rievocatori, attori, figuranti ed artisti. Segnala statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Viveva Medioevo Viaggio Tempo