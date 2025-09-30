Come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan? Ovale senza travi col tetto fisso

Il nuovo impianto è ancora da progettare ma qualche particolare è già noto. I 71.500 spettatori, i due anelli (non tre), le aree hospitality. Più qualche deduzione dai primi documenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan? Ovale, senza travi, col tetto fisso

