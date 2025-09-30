Raccontare i siti Unesco, presenti in Lombardia, alle nuove generazioni. Come? Con il canale podcast “ Patrimonio Mondiale Lombardia-Kids “, dedicato appunto alla riscoperta delle bellezze Unesco. Il progetto è stato promosso dall’ Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, attraverso un bando specifico di Regione Lombardia, e realizzato da Loquis, piattaforma di travel podcast geolocalizzati. "Con questo progetto i nostri 10 siti Unesco entrano davvero nella vita quotidiana dei ragazzi – dice l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso –. Il podcast è uno strumento che loro apprezzano, mezzo ideale per raccontare, con semplicità e immediatezza, la storia e il valore dei nostri luoghi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come raccontare i siti Unesco alla GenZ