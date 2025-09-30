Come Ottimizzare Chrome su Android per Velocità e Fluidità

Se avete notato che sul vostro Samsung Galaxy o comunque su un qualsiasi smartphone o tablet Android, il browser Chrome di Google sta diventando un po' più lento del solito, siti web pieni di script e annunci che sovraccaricano la CPU, cache accumulata in mesi di utilizzo, schede lasciate aperte a centinaia, impostazioni non ottimizzate e sincronizzazione mal configurata sono i colpevoli. Anche i dati in background, come sync continui, incidono senza che si noti. Le soluzioni successive risolvono questi problemi con istruzioni precise, testate su vari modelli, con anche qualche trucco specifico che può migliorare notevolmente la velocità del browser ed il caricamento delle pagine web. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: ottimizzare - chrome

#AndromedAI chiude un round da 1,1M € Mesi di lavoro manuale ridotti a un processo automatico. È questa l'intuizione che ha portato Alberto Barberis (ex-Google) a fondare AndromedAI: usare l'intelligenza artificiale per ottimizzare i cataloghi prodotto degl - facebook.com Vai su Facebook

Chrome Toolbox: ottimizzare l’utilizzo di Google Chrome aggiungendovi tantissime nuove hotkey e funzionalità extra - Tutti coloro che utilizzano assiduamente Google Chrome di certo avranno avuto modo di verificare personalmente, giorno dopo giorno, quanto possa risultare comodo, pratico ed alla mano navigare online ... geekissimo.com scrive

Chrome propone due nuove soluzioni per ottimizzare le prestazioni - Solo le performance sono considerate da molti utenti come il suo unico vero punto debole. Lo riporta msn.com