Sono arrivata ad Angela dopo una maratona di House of Guinness, un nuovo gioiello del re del period drama fatto bene Steven Knight, e mezza maratona di Wayward - Ribelli, un incubo a occhi aperti, entrambi super campioni della piattaforma nel mondo anglofono. L'intro non mi invitava a cliccare, forse la scena di presentazione che girava in loop non era stata scelta bene, ma mi incuriosiva la sua posizione incredibilmente alta nella top 10 italiana senza essere una serie Netflix Original. Così, per darmi una risposta sul suo improvviso successo, mi ci sono dedicata e mi ha fatto parecchio male perché non si è rivelata il solito thriller quanto un assaggio dello spaventoso inganno manipolatorio del gaslighting, associato a una non meno odiosa violenza domestica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come mai Angela è la serie che svetta sul podio di Netflix al posto di House of Guinness o Wayward