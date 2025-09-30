come le stagioni influenzano umore e benessere

L’umore di molte persone cambia con il ciclo delle stagioni. Non si tratta di una sensazione soggettiva o di una suggestione legata al clima, ma di un fenomeno osservato e spiegato dalla scienza. Negli ultimi decenni, la scienza ha infatti studiato con attenzione il modo in cui la luce solare, la temperatura e i ritmi della natura influenzano la nostra mente e il nostro corpo. Ad esempio, è esperienza comune sentirsi più vitali ed energiche in primavera, quando le giornate si allungano, o avvertire un calo di motivazione e una maggiore sonnolenza nei mesi invernali, quando le ore di luce diminuiscono. 🔗 Leggi su Dilei.it

