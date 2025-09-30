Come è stata uccisa Cinzia Pinna c' è un foro sul viso | caccia ai complici di Ragnedda

L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna verrà effettuata nei prossimi giorni, ma la prima parte della Tac eseguita ieri, lunedì 29 settembre, sulla 33enne di Castelsardo (Sassari), ha evidenziato un foro sul viso, all'altezza del naso. Un segno che potrebbe essere compatibile con un colpo di arma da. 🔗 Leggi su Today.it

