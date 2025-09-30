Come è stata uccisa Cinzia Pinna c' è un foro sul viso | caccia ai complici di Ragnedda
L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna verrà effettuata nei prossimi giorni, ma la prima parte della Tac eseguita ieri, lunedì 29 settembre, sulla 33enne di Castelsardo (Sassari), ha evidenziato un foro sul viso, all'altezza del naso. Un segno che potrebbe essere compatibile con un colpo di arma da. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: stata - uccisa
Come è stata uccisa Cinzia Pinna, c'è un foro sul viso: caccia ai complici di Ragnedda - I primi esami sul corpo della 33enne di Castelsardo (Sassari) hanno evidenziato una ferita compatibile con un colpo di arma da fuoco. Secondo today.it
Cinzia Pinna, come è stata uccisa da Emanuele Ragnedda: «Un foro sul viso», l'esito choc della Tac. Chi sono i complici - Un foro sul viso, all'altezza del naso: la prima parte della Tac disposta ed eseguita stamane sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa la notte tra l'11 e il 12 ... Si legge su leggo.it