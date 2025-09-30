L’ultimo episodio di Peacemaker ci ha insegnato che le cose troppo belle per essere vere nascondono sempre un qualcosa di negativo. L’accesso a un universo alternativo fornito dalla Camera Quantica di Dispiegamento sembrava un sogno impossibile che si avverava per Chris Smith, alias Peacemaker. Suo padre, Auggie Smith, è apparentemente gentile e premuroso e, cosa ancora più scioccante, suo fratello Keith è vivo e vegeto. Chris ora ha la possibilità di riconnettersi con due persone che non sono più nella sua vita, una delle quali in giovanissima età. Ma fin dall’inizio della seconda stagione di Peacemaker, gli spettatori hanno atteso che cadesse il velo che copriva un universo troppo bello per essere vero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Come abbiamo fatto a non accorgerci del plot twist della seconda stagione di Peacemaker?