comasco ricercato per maltrattamenti in famiglia fermato a ventimiglia mentre cerca di scappare in francia

Como, 30 settembre 2025 – Un uomo di 38 anni della provincia di Como, ricercato per maltrattamenti in famiglia, reati commessi tra il 2018 e il 2024, è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Ventimiglia al termine di un inseguimento. L'operazione è scattata, dopo una segnalazione dei carabinieri di Paderno Dugnano (Milano), trasmessa al Centro di cooperazione di Polizia e dogana della città di confine, che indicava la possibile presenza del fuggitivo in prossimità della frontiera. Travolge due agenti e ne trascina uno con la sua auto contro il guardrail: arrestato spacciatore Scatta l’inseguimento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

