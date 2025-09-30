Coltellate alla moglie Marito in fuga arrestato a Pristina per tentato omicidio
È stato arrestato a Pristina il 45enne di origini kosovare sospettato del tentato omicidio della moglie, avvenuto a Boffalora sopra Ticino domenica 21 settembre. Quel giorno, intorno alle 10, al numero di emergenza 112 era giunta la segnalazione di una donna sanguinante in strada che chiedeva aiuto ai passanti. La vittima, colpita da diversi fendenti a braccia e torace nella sua casa proprio dal compagno, era stata soccorsa immediatamente e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove era arrivata in condizioni critiche. Attualmente la donna è fortunatamente fuori pericolo di vita e sta recuperando la propria condizione fisica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: coltellate - moglie
