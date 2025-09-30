Colpo Virtus Bologna all’esordio in Eurolega! Edwards e Niang piegano il Real Madrid

Inizia con il botto il cammino in Eurolega della Virtus Bologna. I campioni d’Italia firmano una splendida vittoria all’esordio in casa contro il Real Madrid, imponendosi per 74-68 al termine di una partita in cui la formazione di coach Ivanovic ha preso il controllo nel secondo quarto, resistendo poi nel finale alla rimonta degli spagnoli. Le fatiche europee non sono finite per Bologna, visto che questa prima settimana vede un doppio impegno, con la Virtus che venerdì sarà di scena a Valencia. Carsen Edwards con 14 punti e Saliou Niang con 12 sono i principali protagonisti per la Bologna. In doppia cifra chiude anche Luca Vildoza con 11 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

