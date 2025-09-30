Colpo in gioielleria | vetrina spaccata con una trave banditi in fuga con il bottino

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto in una gioielleria all'Appio Latino, dove i banditi hanno rubato gioielli e argenteria per poi darsi alla fuga. Il colpo è avvenuto nella notte.Furto in gioielleria all'Appio LatinoI malviventi - almeno due, con volti coperti e guanti calzati - una volta giunti in largo Don Orione hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpo - gioielleria

Spaccata in gioielleria a Chiaravalle, colpo da 100mila euro: in 4 minuti fuga con la cassaforte

Colpo di notte alla gioielleria nel centro di Firenze: via preziosi per centinaia di migliaia di euro

Colpo grosso in gioielleria, i ladri via con la cassaforte

Rapina a colpi di martello in una gioielleria a Torino: ladri in monopattino rubano tre orologi da 46 mila euro - Rapina a colpi di martello in una gioielleria a Torino: ladri in monopattino rubano tre orologi da 46 mila euro Leggi tutto su Agenzia Nova ... Scrive agenzianova.com

colpo gioielleria vetrina spaccataTorino, arrivano in monopattino e sfondano una vetrina con una mazza. Il colpo in pieno giorno - Le immagini impressionanti riprese dalle telecamere di sicurezza di una gioielleria di corso Francia. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Gioielleria Vetrina Spaccata