colpo in farmacia quattro anni a migliaccio

Lui, Antonio Migliaccio, 54enne originario di Napoli, era stato individuato come il presunto autore della rapina nella farmacia comunale ‘Corte Tegge’ in via Garonna, avvenuta il 5 maggio. È stato indagato anche per altri due colpi a Modena, di cui uno risulta commesso nello stesso giorno, sempre in una farmacia, e uno l’11 maggio in un bar trattoria. Quando Migliaccio è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’episodio reggiano, risultava già detenuto nel penitenziario della città ducale. Ieri l’imputato è stato chiamato a rispondere davanti al giudice Luca Ramponi per il fatto di Corte Tegge, e ha scelto l’abbreviato: il pm Maria Rita Pantani (nella foto) ha chiesto 4 anni e mezzo, l’avvocato difensore il minimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

