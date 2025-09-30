Colpo in farmacia Quattro anni a Migliaccio
Lui, Antonio Migliaccio, 54enne originario di Napoli, era stato individuato come il presunto autore della rapina nella farmacia comunale ‘Corte Tegge’ in via Garonna, avvenuta il 5 maggio. È stato indagato anche per altri due colpi a Modena, di cui uno risulta commesso nello stesso giorno, sempre in una farmacia, e uno l’11 maggio in un bar trattoria. Quando Migliaccio è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’episodio reggiano, risultava già detenuto nel penitenziario della città ducale. Ieri l’imputato è stato chiamato a rispondere davanti al giudice Luca Ramponi per il fatto di Corte Tegge, e ha scelto l’abbreviato: il pm Maria Rita Pantani (nella foto) ha chiesto 4 anni e mezzo, l’avvocato difensore il minimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: colpo - farmacia
Colpo notturno in una farmacia: bottino di circa 2mila euro
Rapina con aggressione al distributore e colpo in farmacia: due arresti
Furti, colpo alla farmacia Artemis
*Rapina in farmacia: “minacciata con una bottiglia”* ? E' stata lei a reagire al colpo in farmacia e ad inseguirli Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #aggressione #farmacia #minacciata #bottiglia #rapina #stata #reagire #col - facebook.com Vai su Facebook
Colpo fallito in farmacia, i ladri non trovano denaro in cassa https://salernotoday.it/cronaca/nocera-inferiore-farmacia-furto-fallito-indagine-3-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/41438578130954/polizia-01_53_origi - X Vai su X
Colpo in farmacia. Quattro anni a Migliaccio - Lui, Antonio Migliaccio, 54enne originario di Napoli, era stato individuato come il presunto autore della rapina nella farmacia comunale ... Si legge su msn.com
Morto per colpo di calore bimbo di 4 anni: era uscito di casa mentre i genitori dormivano ed era entrato in auto - È morto il bimbo di 4 anni che, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, era uscito dall’abitazione nella quale si trovava in vacanza a Olmedo, in Sardegna. Da fanpage.it