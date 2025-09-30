Colpo ‘alla Mbappe’ Marotta spiazza tutti prima di Inter-Slavia Praga

Quando “uno Mbappe” in Italia? Risponde Marotta prima di Inter-Slavia Praga: le dichiarazioni del presidente nerazzurro Beppe Marotta, Presidente dell’Inter, è tornato a parlare alla stampa prima del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il numero uno dei nerazzurri risponde anche sul mercato. Marotta ai microfoni di Sky Sport (screenshot) – calciomercato.it Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Marotta ha esordito commentando l’ultimo bilancio chiuso in positivo: “Devono essere ricavi strutturali. L’obiettivo di un club italiano oggi è la sostenibilità finanziaria, raggiungendo anche risultati sportivi di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Marotta a Sky: «Soddisfatti della decisione su San Siro, ora inizia un percorso difficile ma col Milan agiamo in trasparenza. Un colpo alla Mbappé sarebbe una pazzia, vi spiego il motivo»

