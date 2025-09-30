Colpo ‘alla Mbappe’ Marotta spiazza tutti prima di Inter-Slavia Praga
Quando “uno Mbappe” in Italia? Risponde Marotta prima di Inter-Slavia Praga: le dichiarazioni del presidente nerazzurro Beppe Marotta, Presidente dell’Inter, è tornato a parlare alla stampa prima del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il numero uno dei nerazzurri risponde anche sul mercato. Marotta ai microfoni di Sky Sport (screenshot) – calciomercato.it Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Marotta ha esordito commentando l’ultimo bilancio chiuso in positivo: “Devono essere ricavi strutturali. L’obiettivo di un club italiano oggi è la sostenibilità finanziaria, raggiungendo anche risultati sportivi di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Marotta a Sky: «Soddisfatti della decisione su San Siro, ora inizia un percorso difficile ma col Milan agiamo in trasparenza. Un colpo alla Mbappé sarebbe una pazzia, vi spiego il motivo»
Sfera recuperata da Mbappé su errore di Le Normand a metà campo, contropiede micidiale di Junior Vinicius che, dalla sinistra, controlla e la mette all'altezza del dischetto dove trova il colpo del sorpasso a firma turca #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
