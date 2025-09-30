Colle | intelligenza artificiale per PA

10.26 "L'intelligenza artificiale rappresenta innovazione che riscrive le regole del sistema ed è capace di trasformare i nostri modi di organizzare, lavorare, vivere", così dal Kazakhstan il Presidente Mattarella. "Tuttavia -ricorda- l'IA non è un soggetto. Non c'è un'etica delle macchine ma quella di chi le governa e con esse governa la competitivit àdei Paesi con ripercussioni sociali, economiche e geopolitiche". Mattarella parlava alla Accademia kazaka della P.A.: comprendere e sfruttare le potenzialità dell'IA. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

PA italiana 2026: sfide su digitale, AI e competenze - Cloud, AI e citizen experience trainano la trasformazione digitale della PA ma restano i nodi competenze e sostenibilità. Da inno3.it

Intelligenza Artificiale, via libera dal Senato alla legge delega - La legge delega sull’intelligenza artificiale è stata approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 17 settembre 2025, con 77 voti favorevoli, 55 contrari, 2 astenuti. Lo riporta agenziastampaitalia.it