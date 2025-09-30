Colleferro Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre evento imperdibile ai Piani Artigianali organizzato da Nola Ferramenta per celebrare i primi 30 anni della sede locale
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Questo weekend, Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre, Nola Ferramenta Colleferro celebra i suoi primi 30 anni. Era L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Colleferro. La Corale Polifonica G.B. Martini porta in scena “La Sirena” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sabato 27 Settembre al Teatro comunale Vittorio Veneto
Altro fine settimana di tennistavolo al Palaolimpic di Colleferro. Stavolta si giocherà, sabato 12 e domenica 13 settembre, il I° Torneo Regionale Predeterminato 3A, 4A e 5A categoria. Il termine per le iscrizioni è fissato per le 23:59 di oggi, mercoledì 9 settembr