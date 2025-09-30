Colleferro Mariolina Saviano va in pensione Lascia l’ufficio postale centrale di Largo San Francesco dopo 40 anni di onorato servizio
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Un grande augurio a Maria Saviano, per tutti Mariolina, figura storica dell’ufficio postale di Colleferro che nella giornata L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
In questa notizia si parla di: colleferro - mariolina
Colleferro. Mariolina Saviano va in pensione. Lascia l’ufficio postale centrale di Largo San Francesco dopo 40 anni di onorato servizio