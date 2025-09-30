Colleferro Lavoro formazione e futuro Questi gli obiettivi del Festival del Lavoro il prossimo 2 Ottobre nella Sala Konver

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Una grande opportunità per l’intera città e non solo quella in programma il prossimo 2 Ottobre presso la L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Lavoro, formazione e futuro. Questi gli obiettivi del “Festival del Lavoro” il prossimo 2 Ottobre nella Sala Konver

In questa notizia si parla di: colleferro - lavoro

“Un ITS Academy per l’Aerospazio a Colleferro: competenze e lavoro per i giovani del Lazio”

Colleferro, grave incidente sul lavoro. Meccanico resta schiacciato da un motore (Foto e video)

Drammatico incidente sul lavoro: operaio resta schiacciato da un motore… Arriva l’eliambulanza. La tragedia a Colleferro

Festival del Lavoro – Colleferro Un nuovo spazio di dialogo e confronto sul futuro dell’occupazione: istituzioni, imprese, sindacati, studenti e cittadini insieme per costruire soluzioni concrete e innovative. Al centro: ? Incontro tra domanda e offerta di lav - facebook.com Vai su Facebook

Giovani, scuola e lavoro: perché la formazione italiana rischia di non prepararli al futuro - P er decenni il sistema formativo italiano ha operato una distinzione netta e precoce, canalizzando gli studenti in percorsi distinti fin dall’adolescenza. ecodibergamo.it scrive

Salone della Formazione 2025: a Milano due giorni dedicati al mondo del lavoro e HR - L’evento, giunto alla quarta edizione, si terrà il 2 e 3 ottobre al Teatro Franco Parenti ... Segnala repubblica.it