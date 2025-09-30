Colleferro Il 4 Ottobre doppio appuntamento per l’Avis comunale con la donazione di sangue e l’inaugurazione della nuova sede
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Questo Sabato 4 Ottobre, doppio appuntamento per l'Avis e i suoi sostenitori: dalle ore 7 del mattino fino
Colleferro. Con “Le Donne di Windsor”, in scena al Teatro Vittorio Veneto il 4 e 5 Ottobre, si chiude la rassegna Shakespeariana di Officina Teatro
Colleferro. Istruzione e cultura si incontrano alla “Leonardo Da Vinci” nel progetto “A scuola nell’arte”. Una mostra aperta al pubblico da Venerdì 3 a Giovedì 9 Ottobre
Colleferro. Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre evento imperdibile ai Piani Artigianali organizzato da Nola Ferramenta per celebrare i primi 30 anni della sede locale
AVVISO :FESTIVAL DEL LAVORO – Recruiting Day Il Centro per l'Impiego di Colleferro presenta un importante appuntamento dedicato al mondo del lavoro e alle opportunità occupazionali del territorio. 2 ottobre 2025 Dalle ore 9:30 Sala Konver, Via d
Race for the Cure, di corsa per la prevenzione: il 4 ottobre a Salerno, il 9 novembre a Napoli - La Race for the Cure, passeggiata e corsa organizzata da Komen a favore della prevenzione dei tumori al seno e del sostegno a chi affronta la malattia, diventa itinerante: appuntamento doppio in ...