Colin Farrell sulla sceneggiatura di The Batman – Paerte 2 | Più profonda più spaventosa

Colin Farrell ha debuttato nei panni di Oz Cobb, alias Il Pinguino, in The Batman di Matt Reeves e, sebbene sia apparso solo in poche scene, ha lasciato un segno profondo. Farrell avrebbe poi preso parte al suo spin-off per HBO Max e riprenderà il ruolo nell’attesissimo The Batman – Parte II. Il finale di stagione di The Penguin sembrava indicare che lo spietato boss mafioso di Gotham incontrerà il Cavaliere Oscuro nel sequel di Reeves, ma chi sperava che questo inevitabile scontro avrebbe portato Farrell ad avere un ruolo più ampio nella storia potrebbe rimanere deluso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it