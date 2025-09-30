Colazioni aperitivi e tavola fredda | in centro apre una nuova caffetteria-pasticceria

Una nuova vetrina si accende. Lunedì, Masi Torello ha vissuto un momento di festa e di convivialità con l’inaugurazione della nuova caffetteria-pasticceria ‘La Piazza’, situata in piazza Toschi, proprio accanto al municipio. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, curiosi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: colazioni - aperitivi

COLAZIONI, APERITIVI, PRANZI al PLANET CAFFE' Pizza e dolci di produzione propria . . #bar #caffè #caffetteria #cappuccino #cornetti #cornettovegano #pizza #aperitivo #pranzo #colazione #spritz #prosecco #Montefiascone #lagodiBolsena #II - X Vai su X

È stata una stagione MERAVIGLIOSA al Mamamia di Torre Lapillo: tra colazioni uniche, pasticciotti caldi, cornetti a ogni ora, aperitivi e apericene indimenticabili abbiamo vissuto insieme momenti speciali che porteremo nel cuore. Ora ci fermiamo un attimo pe - facebook.com Vai su Facebook

Il Tiger punta su colazioni e tavola fredda - A parlarci è la moglie di Maurizio, Anna Brigo: «Siamo in sette a lavorare qui, e siamo aperti ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive