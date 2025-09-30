Cocaina tagliata con l' antiepilettico | a Nordest è allarme nuove droghe acquistate sul dark web Aumenta vertiginosamente la mortalità

Tra i giovani del Nordest stanno circolando due nuove droghe. Una è sintetica ed è stata acquistata navigando nel dark web. L?altra consiste in un antiepilettico usato per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Cocaina tagliata con l'antiepilettico: a Nordest è allarme nuove droghe acquistate sul dark web. «Aumenta vertiginosamente la mortalità»

In questa notizia si parla di: cocaina - tagliata

Menù del giorno Domenica 28 Settembre 2025 Primi Tortelloni* in salsa di noci 1,3,5,7,8 Gnocchetti* speck e zafferano 1,3,7 Penne al ragù di cinghiale 1 Spaghetti allo scoglio 1,4,14 Secondi Tagliata di manzo rucola e grana Cotoletta alla milanese 1,3,7 Pail - facebook.com Vai su Facebook

Il fortino della droga a Falsomiele e l'eroina tagliata davanti ai bimbi: "Meglio la coca, la tirano pure i magistrati..." https://ift.tt/QHRKeVU - X Vai su X

Cocaina venduta in edicola: i carabinieri smascherano il giro di spaccio tra riviste e giornali. Arrestato un 45enne - Con un'indagine "alla vecchia maniera", nata in strada e sviluppata attraverso informatori del paese i carabinieri hanno stroncato un fitto giro di spaccio di cocaina che animava la frazione ... Come scrive ilgazzettino.it

Boss della cocaina dei giardini di piazzale Bainsizza resta in carcere: il 37enne tunisino sospettato di coordinare un vasto giro di spaccio - Resta in carcere il trentasettenne di nazionalità tunisina arrestato la scorsa settimana, nei pressi dei giardini di piazzale Bainsizza, a Mestre, con l'accusa di detenzione con finalità di ... Segnala ilgazzettino.it