Arrestato con oltre 100 grammi di cocaina mentre stava per entrare in autostrada. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 24enne cittadino albanese, ritenuto presunto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'arresto è scaturito da diversi servizi di controllo effettuati in zona Pievesestina e nelle vicinanze dei due caselli autostradali di Cesena Sud e Cesena Nord. Il giovane, a bordo di una Volkswagen Golf grigia presa a noleggio, è uscito dalla E45 dirigendosi verso il casello di Cesena Nord per entrare in A14. Proprio nei pressi del casello però il mezzo è stato fermato e sottoposto a controllo e perquisizione da parte dei Carabinieri del Radiomobile.

Ilrestodelcarlino.it - Cocaina nel cruscotto. Fermato al casello dell'A14