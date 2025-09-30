Cocaina e metadone in tasca arrestato in piazza Grimana

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermato per un controllo è stato trovato con cocaina, metadona e soldi in contanti in tasca. Lo hanno arrestato i carabinieri della squadra di intervento operativo dell’ottavo Reggimento Lazioe e della stazione Fortebraccio. Si tratta di un 41enne tunisino, già conosciuto. Nello specifico, nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cocaina - metadone

Cocaina, metadone, eroina (e 1.670 euro in contanti): pusher in manette

cocaina metadone tasca arrestatoSorpreso con 6 dosi di cocaina e oltre 800 euro in contanti. Arrestato 41enne: per lui scatta l'obbligo di dimora in città - L'uomo, durante un controllo dei carabinieri in Piazza Grimana, è stato sorpreso in possesso di 6 dosi di cocaina, una fiala di metadone, un bilancino di precisione, oltre a 820 euro in contanti, ... Riporta corrieredellumbria.it

Jesi, trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in casa ne ha ancora e due bilancini, arrestato - Trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in case ne ha ancora e due bilancini, arrestato. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Metadone Tasca Arrestato