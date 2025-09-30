Clima Arnold Schwarzenegger in Vaticano | Trump e i negazionisti? Mai arrendersi

Trump e i politici che parlano di cambiamento climatico come di «grande inganno»? Quando ero governatore della California eravamo sotto l’amministrazione Bush e il governo federale non aveva interesse nell’aiutare la California con le sue leggi in favore dell’ambiente. Molte volte ci hanno bloccato, avevamo bisogno di un permesso federale, ma siamo andati avanti comunque”. Sono le parole di Arnold Schwarzenegger, attore, ex governatore della California e Presidente dell’USC Schwarzenegger Institute in conferenza stampa in Vaticano. L’occasione è la presentazione della conferenza “ Raising Hope for Climate Justice ” con Papa Leone XIV a Castel Gandolfo dall’1 al 3 ottobre e promossa dal Movimento Laudato Si’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

