Claudio Baglioni prenota l’Arena di Cattolica

La stagione dei concerti all’Arena della Regina è appena terminata, ma gli organizzatori sono già proiettati alla prossima estate per un altro cartellone ricco di appuntamenti. E dopo l’annuncio del concerto di Caparezza il 25 luglio 2026, ora è il momento di Claudio Baglioni. L’artista romano salirà sul palco il 17 luglio per una delle tappe del suo nuovo tour, quello che celebra i quarant’anni di La vita è adesso, l’album che nel 1985 cambiò la storia della musica leggera italiana, il più venduto in assoluto nel nostro Paese, con un milione e mezzo di copie stampate. Un disco simbolo di un’epoca, colonna sonora di intere generazioni, rimasto a lungo in vetta alle classifiche e capace ancora oggi di evocare emozioni senza tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

