La cerimonia funebre per Claudia Cardinale si è tenuta martedì nella chiesa di Saint-Roch, nel centro di Parigi, dove familiari, amici e tanta gente si sono riuniti per l’ultimo saluto. L’attrice è morta una settimana fa a Nemours, in Francia, all’età di 87 anni, circondata dai suoi figli. Tanti i ricordi per il talento, la bellezza e l’impatto di Claudia Cardinale sul cinema europeo, con il presidente francese Emmanuel Macron che ha dichiarato: “Noi francesi porteremo sempre questa star italiana e mondiale nei nostri cuori, nell’eternità del cinema”. Un lungo applauso si è levato all’ingresso della bara in chiesa, sulle note di Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Claudia Cardinale, il funerale a Parigi: le immagini della folla per l'ultimo saluto