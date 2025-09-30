Claudia Cardinale il funerale a Parigi | le immagini della folla per l' ultimo saluto
La cerimonia funebre per Claudia Cardinale si è tenuta martedì nella chiesa di Saint-Roch, nel centro di Parigi, dove familiari, amici e tanta gente si sono riuniti per l’ultimo saluto. L’attrice è morta una settimana fa a Nemours, in Francia, all’età di 87 anni, circondata dai suoi figli. Tanti i ricordi per il talento, la bellezza e l’impatto di Claudia Cardinale sul cinema europeo, con il presidente francese Emmanuel Macron che ha dichiarato: “Noi francesi porteremo sempre questa star italiana e mondiale nei nostri cuori, nell’eternità del cinema”. Un lungo applauso si è levato all’ingresso della bara in chiesa, sulle note di Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: claudia - cardinale
Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video
Fan e attori per l’addio a Claudia Cardinale. Ma il governo italiano non c’è - X Vai su X
Articolo della "Gazzetta di Reggio" dedicato a Claudia Cardinale e al suo costume de "Il Gattopardo" realizzato dalla Sartoria Tirelli. - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Cardinale, il funerale a Parigi: le immagini della folla per l'ultimo saluto - (LaPresse) La cerimonia funebre per Claudia Cardinale si è tenuta martedì nella chiesa di Saint- Riporta stream24.ilsole24ore.com
Claudia Cardinale, centinaia a Parigi le persone riunite ai funerali - Si sono tenuti oggi, martedì 30 settembre a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso. tg24.sky.it scrive