Primo posto per Annalisa e Mengoni con “Piazza San Marco”, sul podio anche Tiziano Ferro con “Cuore Rotto” e Fabri Fibra con Joan Thiele in “Milano Baby”. Primo posto sul podio per Annalisa che per la prima volta collabora con Marco Mengoni. Con le loro voci potenti, hanno sfornato un brano dai contenuti forti e una musicalità impeccabile. “Piazza San Marco”, non è una semplice canzone d’amore; è la storia di un rapporto tormentato raccontata in modo figurato. La famosa piazza di Venezia diventa il loro rifugio provvisorio, un luogo che però, invece di dare pace, mostra tutta la fragilità e le contraddizioni del loro legame. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Classifica musica italiana settembre 2025: top 10 del mese