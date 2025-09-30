Classifica musica italiana settembre 2025 | top 10 del mese

Lopinionista.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo posto per Annalisa e Mengoni con “Piazza San Marco”, sul podio anche Tiziano Ferro con “Cuore Rotto” e Fabri Fibra con Joan Thiele in “Milano Baby”. Primo posto sul podio per Annalisa che per la prima volta collabora con Marco Mengoni. Con le loro voci potenti, hanno sfornato un brano dai contenuti forti e una musicalità impeccabile. “Piazza San Marco”, non è una semplice canzone d’amore; è la storia di un rapporto tormentato raccontata in modo figurato. La famosa piazza di Venezia diventa il loro rifugio provvisorio, un luogo che però, invece di dare pace, mostra tutta la fragilità e le contraddizioni del loro legame. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

classifica musica italiana settembre 2025 top 10 del mese

© Lopinionista.it - Classifica musica italiana settembre 2025: top 10 del mese

In questa notizia si parla di: classifica - musica

Quali sono i tormentoni dell’estate 2025: Alfa domina la classifica Spotify, delude la musica latina

Classifica musica italiana luglio 2025: top 10 del mese

Sesso, stereotipi razziali e sessismo: chi sono i Cantoscena e perché la musica AI è prima in classifica

classifica musica italiana settembreClassifica musica italiana settembre 2025: top 10 del mese - Primo posto per Annalisa e Mengoni con “Piazza San Marco”, sul podio anche Tiziano Ferro con “Cuore Rotto” e Fabri Fibra con Joan Thiele in “Milano Baby” ... Scrive lopinionista.it

classifica musica italiana settembreClassifica FIMI dal 12 al 18 settembre 2025: Olly domina, Annalisa e Mengoni in Top 10 - Scopri la classifica FIMI dal 12 al 18 settembre 2025: Olly domina album e singoli, Annalisa e Marco Mengoni entrano in Top 10. Secondo atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Classifica Musica Italiana Settembre