Classifica Champions League | la posizione della Juve aggiornata inizia la seconda giornata
Classifica Champions League, la posizione aggiornata per la Juventus in tempo reale: tutte le ultime novità. Il grande palcoscenico del calcio europeo torna a illuminarsi. Le luci della Champions League 202526 si sono accese per una nuova, avvincente stagione, ricca di aspettative e di sfide che si preannunciano epiche. Di seguito la classifica aggiornata con anche la Juve. I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE Classifica Champions League, gli aggiornamenti. Real Madrid – 4 Club Bruges – 4 Eintracht Francoforte – 3 PSG – 3 Sporting CP – 3 Union St.Gilloise – 3 Bayern Monaco – 3 Arsenal – 3 Inter – 3 Manchester City – 3 Qarabag FK – 3 Liverpool – 3 Barcellona – 3 Tottenham Hotspur – 3 Borussia Dortmund – 1 Juventus – 1 Bayer Leverkusen – 1 BodoGlimt – 1 Slavia Praga – 1 Copenaghen – 1 Pafos FC – 1 Olympiacos – 1 Atalanta – 1 Kairat Almaty – 1 Atletico Madrid – 0 Benfica – 0 Marsiglia – 0 Newcastle – 0 Villarreal – 0 Chelsea – 0 Psv – 0 Napoli – 0 Ajax – 0 Athletic Bilbao – 0 Monaco – 0 Galatasaray – 0 Classifica Champions League: la posizione della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
