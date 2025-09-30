In vetta Lady Gaga con “The Dead Dance”, secondo posto per BamBam con “Dancing By Myself”, terzo per Raye con “Where is My Husband?”. Primo posto per Lady Gaga con “The Dead dance”. Questa canzone è speciale perché fa parte della colonna sonora di “Mercoledì 2” (la serie TV) e per questo motivo ha un’atmosfera un po’ gotica, che Lady Gaga ha mescolato in modo interessante con il funk, creando un pezzo unico e ballabile. La canzone nasce da un momento difficile, in particolare da una rottura sentimentale che ha causato molto dolore all’artista. Il titolo “The Dance” (La danza dei morti) è una metafora potente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Classifica canzoni del momento settembre 2025: hit parade Top 20