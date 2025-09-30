Claire Foy ammette | Ho visto Titanic almeno 12 volte adoravo Leonardo DiCaprio

L'attrice britannica, durante un evento che si è svolto a Zurigo, ha parlato dell'inizio della sua carriera e delle sue passioni cinematografiche. Claire Foy, mentre era ospite del Zurich Film Festival per presentare il suo nuovo film H is for Hawk, ha parlato dell'inizio della sua carriera e del suo amore per il cinema. Tra le passioni della star britannica, come aveva ammesso già in altre occasioni, c'è anche Titanic, il film con Leonardo DiCaprio che da giovane l'ha avvicinata all'idea di iniziare a recitare. La giovinezza di Claire Foy La star britannica, interprete di serie come The Crown e Wolf Hall, ha ricordato che da ragazzina non era convinta di poter aver successo nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

