Clacson e insulti alla nave israeliana | la Zim Virginia è entrata in porto a Livorno

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Livorno, 30 settembre 2025 –  Clacson, urla e insulti. Così è stata accolta al porto di Livorno la nave israeliana Zim Virginia rimasta al largo per tutta la giornata di ieri, lunedì 29 settembre. La portacontainer ha fatto il suo ingresso in porto intorno alle 13:15.  Clacson e urla contro la nave. All’arrivo della nave in banchina alcuni portuali che hanno aderito alla mobilitazione della Filt hanno protestato suonando i clacson dei trattori portuali e urlando all’indirizzo del cargo che i container non saranno scaricati.  Il presidio della Filt-Cgil, e la conseguente mobilitazione dei lavoratori portuali in sostegno del popolo palestinese, al varco doganale dellaa Darsena Toscana è proseguito da stamani alle 6 al varco doganale della Darsena Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

