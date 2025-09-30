Civitavecchia formazione gratuita e retribuita | corsi su giardinaggio e pannelli solari

Civitavecchia, 30 settembre 2025 – Civitavecchia guarda al futuro della sostenibilità con due nuove opportunità di formazione totalmente gratuite. Dal 29 settembre, l’ente di formazione Eureka!Form attiverà due corsi da 40 ore dedicati a chi vuole costruirsi competenze spendibili in settori in crescita: la manutenzione del verde e l’energia solare. I percorsi previsti sono: Addetti alla manutenzione del giardino: un corso pratico e teorico per imparare tecniche di cura e gestione delle aree verdi, sicurezza e manutenzione. Corso sui pannelli solari: formazione completa su installazione, utilizzo e promozione del fotovoltaico, con focus sull’efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it