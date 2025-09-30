Civitavecchia formazione gratuita e retribuita | corsi su giardinaggio e pannelli solari
Civitavecchia, 30 settembre 2025 – Civitavecchia guarda al futuro della sostenibilità con due nuove opportunità di formazione totalmente gratuite. Dal 29 settembre, l’ente di formazione Eureka!Form attiverà due corsi da 40 ore dedicati a chi vuole costruirsi competenze spendibili in settori in crescita: la manutenzione del verde e l’energia solare. I percorsi previsti sono: Addetti alla manutenzione del giardino: un corso pratico e teorico per imparare tecniche di cura e gestione delle aree verdi, sicurezza e manutenzione. Corso sui pannelli solari: formazione completa su installazione, utilizzo e promozione del fotovoltaico, con focus sull’efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: civitavecchia - formazione
L'istituto Galice di Civitavecchia premiato dal MIM come buona pratica per l'innovazione e la formazione - facebook.com Vai su Facebook
Civitavecchia, corso gratuito per possessori di cani: giornate di formazione con rilascio patentino - A Civitavecchia è in programma un corso gratuito della Asl Roma 4 dedicato ai proprietari dei cani. Da msn.com