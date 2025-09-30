Civitanovese un passo avanti | Grosso risultato al Della Vittoria
"Fare punti a Tolentino è un grosso risultato. Il rammarico è per l’occasione sciupata nel finale, ma siamo in crescita". Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, commenta soddisfatto il pareggio ottenuto allo stadio "Della Vittoria" contro la squadra cremisi (1-1). "Nel primo tempo – analizza –, abbiamo fatto molto bene. Li abbiamo aggrediti alti, rubando diversi palloni negli ultimi trenta metri. In un paio di situazioni, non siamo riusciti a metterla dentro. Nella ripresa, pure abbiamo iniziato bene, ma nell’ultima parte siamo andati un po’ difficoltà perché avevamo speso energie". I gol sono arrivati nella prima frazione di gioco, mentre nel secondo tempo entrambe le squadre hanno sfiorato la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: civitanovese - passo
Civitanovese, trattativa al capolinea: "Un passo indietro dagli acquirenti"
UNA GENEROSA AMATORI CEDE IL PASSO A CIVITANOVA Niente da fare al debutto per una buona Amatori, che lotta e regala sprazzi di bel basket ma che paga dazio ad una rincorsa determinata da qualche minuto di amnesia a cavallo dell'intervallo lung - facebook.com Vai su Facebook
Civitanovese, un passo avanti: "Grosso risultato al Della Vittoria" - Il rammarico è per l’occasione sciupata nel finale, ma siamo in crescita". Segnala msn.com
Il bicchiere mezzo pieno. La Civitanovese fa un passo avanti - Sono diversi i motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio che la Civitanovese ha ottenuto a Fossombrone. Secondo ilrestodelcarlino.it