Civitanovese un passo avanti | Grosso risultato al Della Vittoria

"Fare punti a Tolentino è un grosso risultato. Il rammarico è per l'occasione sciupata nel finale, ma siamo in crescita". Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, commenta soddisfatto il pareggio ottenuto allo stadio "Della Vittoria" contro la squadra cremisi (1-1). "Nel primo tempo – analizza –, abbiamo fatto molto bene. Li abbiamo aggrediti alti, rubando diversi palloni negli ultimi trenta metri. In un paio di situazioni, non siamo riusciti a metterla dentro. Nella ripresa, pure abbiamo iniziato bene, ma nell'ultima parte siamo andati un po' difficoltà perché avevamo speso energie". I gol sono arrivati nella prima frazione di gioco, mentre nel secondo tempo entrambe le squadre hanno sfiorato la vittoria.