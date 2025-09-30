Civitanova eletto Borroni Ciarapica non sfonda adesso sarà resa dei conti

Voto regionale, a Civitanova scende sotto il 50% l’affluenza alle urne (48,79%), otto punti in meno di cinque anni fa e Fabrizio Ciarapica, come allora, non ce la fa. Fallisce il tentativo bis del sindaco di andare in Ancona. A sbarrargli la strada in Forza Italia, ancora una volta, Gianluca Pasqui, che ha raccolto voti anche sulla costa, un po’ in tutte le sezioni (395). Un risultato che suona di ‘tradimento’ interno da parte di alleati e liste che nell’urna hanno scelto di mollarlo. A spoglio completato, Ciarapica viaggiava in città a 1.380 voti, una quota che migliora la performance 2020 (1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

