Civitanova eletto Borroni Ciarapica non sfonda adesso sarà resa dei conti
Voto regionale, a Civitanova scende sotto il 50% l’affluenza alle urne (48,79%), otto punti in meno di cinque anni fa e Fabrizio Ciarapica, come allora, non ce la fa. Fallisce il tentativo bis del sindaco di andare in Ancona. A sbarrargli la strada in Forza Italia, ancora una volta, Gianluca Pasqui, che ha raccolto voti anche sulla costa, un po’ in tutte le sezioni (395). Un risultato che suona di ‘tradimento’ interno da parte di alleati e liste che nell’urna hanno scelto di mollarlo. A spoglio completato, Ciarapica viaggiava in città a 1.380 voti, una quota che migliora la performance 2020 (1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: civitanova - eletto
REGIONALI, LE PREFERENZE - Conferme per Pasqui in Forza Italia e Borroni (FdI). Testa a testa nel Carroccio. Nel centrosinistra un solo eletto in provincia. Si sta delineando il nuovo Consiglio - facebook.com Vai su Facebook
Civitanova, eletto Borroni. Ciarapica non sfonda, adesso sarà resa dei conti - Pasqui sfiora le 400 preferenze sulla costa e beffa ancora il sindaco . Segnala ilrestodelcarlino.it
Bilancio, stasera in scena il terzo atto a Civitanova: la coalizione di Ciarapica è a un bivio, serve l'intesa per evitare grane ad Acquaroli - Insieme al rendiconto 2024, infatti, andava approvata la variazione di bilancio che dava il via libera all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Come scrive corriereadriatico.it