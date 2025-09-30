Citterio ad Anuga 2025 | tradizione innovazione e nuovi progetti

Citterio sarà protagonista ad Anuga 2025, una tra le più importanti fiere internazionali del food & beverage che si terrà dal 4 all’8 ottobre a Colonia. L’azienda, presente all’interno di uno stand di 148,5 mq (Padiglione 7 – Stand A60-B61), porterà le sue innovazioni più significative degli ultimi mesi, insieme a un ampio assortimento delle linee che hanno fatto la storia del marchio. La storica realtà di salumi darà anche grande risalto alla Linea 1878, la linea premium, lanciata anche da poco in diversi paesi esteri oltre la Francia, che troverà spazio in una parete dedicata all’ingresso dello stand e che si arricchisce con un prodotto simbolo della tradizione italiana, ovvero il Prosciutto Toscano DOP, pensato anche per rafforzare la presenza del brand sui mercati esteri, un prodotto sul quale Citterio punta per valorizzarne il percepito, per far apprezzare sempre più questa specialità della tradizione della Salumeria Toscana. 🔗 Leggi su Newsagent.it

