Cis e piano della costa | tempi incerti sui progetti si accende la polemica

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Sono ancora incerti i tempi per l'attuazione del Cis (contratto istituzionale di sviluppo) e per la redazione del piano della costa. Due dei nodi atavici dell'amministrazione comunale brindisina sono stati affrontati durante la seduta della commissione consiliare Urbanistica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

