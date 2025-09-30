Cis e piano della costa | tempi incerti sui progetti si accende la polemica
BRINDISI – Sono ancora incerti i tempi per l'attuazione del Cis (contratto istituzionale di sviluppo) e per la redazione del piano della costa. Due dei nodi atavici dell'amministrazione comunale brindisina sono stati affrontati durante la seduta della commissione consiliare Urbanistica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: piano - costa
"Soldi buttati in interventi inutili. Ora un piano di difesa della costa"
Mercato Juve, restyling sulle fasce: via Weah e Alberto Costa, svelato il piano del club per sostituirli. Chi può arrivare questa estate
L’allarme del Rotary: "Piano d'utilizzo del demanio marittimo trasmesso alla Regione, ma la Costa Sud resta in bilico"
Ucraina nell’Ue, Politico: Costa lavora a un piano per superare il veto di Orbán - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo Asili, impianti sportivi, costa Sud e Tram, via libera al Piano triennale delle opere pubbliche https://mondopalermo.it/asili-impianti-sportivi-costa-sud-e-tram-via-libera-al-piano-triennale-delle-opere-pubbliche/… #Sicilia - X Vai su X
Tempi prorogati per il rendiconto del Cis - Sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande Cis (rafforzato e standard) relative agli eventi meteorologici di settembre 2024... Secondo ilrestodelcarlino.it