circonvallazione avanti con il progetto

Le grandi opere pubbliche sono ormai un marchio di fabbrica del bondenese: dopo la realizzazione dei due nuovi ponti “Mons. Vincenzi” e “Cav. Bononi” e di via Malaguti, ora la macchina comunale è impegnata per confezionare la progettazione esecutiva della nuova Circonvallazione Ovest. Si tratta della strada che, partendo dall’attuale via Malaguti, attraverso un percorso di circa due chilometri consentirà di deviare dal Quartiere del Sole l’intero traffico pesante e a scorrimento veloce. Nelle scorse settimane, i tecnici comunali incaricati della progettazione hanno condotto un lungo sopralluogo in loco, effettuando importanti rilievi sul campo volti a stabilire le quote della nuova strada, le distanze della stessa e a evidenziare i punti più complessi sui quali sarà necessaria un’attenzione particolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

