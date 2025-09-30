PRATO Cesare e Attilina, due ex trapezisti ormai in pensione, un tempo compagni di vita e di palcoscenico, vengono chiamati per esibirsi in una “serata d’onore” e ricevere l’ambito premio di tutti i circensi: il trapezio d’oro. Non si vedono da oltre trent’anni, Inizia così Circo paradiso, lo spettacolo del Teatro degli Incamminati, in coproduzione con il Metastasio di Prato. Andrà in scena in prima assoluta dal 4 al 9 novembre al Metastasio per la regia di Raffaele Latagliata e Adriano Evangelisti con Agnese Fallongo, attrice e sceneggia- trice, Tiziano Caputo, attore, cantante e musicista. A quattro voci ci parlano di Circo paradiso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Circo Paradiso, metafora di vita: "Ricordi da un mondo lontano. Ma arte e amore vincono tutto"