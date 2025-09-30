Un colpo che ha trapassato il viso. La prima parte dell'autopsia, eseguita sul cadavere di Cinzia Pinna, chiarirebbe la dinamica dell'omicidio della 33enne di Castelsardo avvenuto la notte del 12 settembre per mano di Emanuele Ragnedda, 41 anni, l'imprenditore del vino reo confesso. Un foro, rivela la Tac, all'altezza del naso. Un solo colpo a causarne la morte. L'ogiva non è stata trovata, segno che l'uomo avrebbe sparato da distanza ravvicinata con la pistola semiautomatica, una Glock 9x21 parabellum. Un'arma potente, da guerra, in grado di trapassare un corpo proseguendo la traiettoria senza perdere potenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinzia uccisa dal colpo di pistola al volto. "Mi ha tagliato la lingua"