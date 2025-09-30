Cinzia Pinna uccisa con uno sparo al volto parla il reo confesso | Voleva tagliarmi la lingua

La confessione di Emenuele Ragnedda non avrebbe risolto tutti i dubbi degli inquirenti. Si ipotizza, infatti, che l'imprenditore possa essere stato aiutato nelle operazioni successive all'omicidio, tra cui la pulizia della tenuta in cui si è verificato il delitto e la sparizione degli abiti della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cinzia Pinna uccisa con uno sparo al volto, parla il reo confesso: “Voleva tagliarmi la lingua”

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Delitto di Cinzia Pinna, Ragnedda non era solo: aiutato da una donna - X Vai su X

Cinzia Pinna centrata al volto da un colpo di pistola Primi esiti degli accertamenti sul corpo della 33enne di Castelsardo uccisa dall’imprenditore di Arzachena Emanuele Ragnedda - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Cinzia Pinna, un proiettile le ha trapassato il viso: si indaga sui complici di Emanuele Ragnedda - Omicidio Cinzia Pinna: Tac conferma il colpo di pistola. Riporta virgilio.it

Cinzia Pinna, 33enne uccisa e sepolta nei campi. Il cella il re del vermentino. «La lite, poi uno sparo» - A metterlo spalle al muro è stata quella sua folle fuga in gommone da Cannigione a Baja Sardinia, perché sapeva di essere braccato: da giorni era forte il sospetto che fosse ... Come scrive ilmattino.it