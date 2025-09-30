Cinzia Pinna uccisa con uno sparo al volto parla il reo confesso | Voleva tagliarmi la lingua

La confessione di Emenuele Ragnedda non avrebbe risolto tutti i dubbi degli inquirenti. Si ipotizza, infatti, che l'imprenditore possa essere stato aiutato nelle operazioni successive all'omicidio, tra cui la pulizia della tenuta in cui si è verificato il delitto e la sparizione degli abiti della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

