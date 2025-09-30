Cinzia Pinna Ragnedda non era solo | aiutato da una donna

Emergono nuovi e inquietanti dettagli sull’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne ritrovata senza vita dopo tredici giorni di ricerche in Sardegna. Al centro delle indagini resta Emanuele Ragnedda, imprenditore vitivinicolo e reo confesso del delitto, che continua a sostenere di aver agito da solo. Gli investigatori, tuttavia, non gli credono: dietro quella notte di sangue ci sarebbe una rete di complici, tra cui almeno una donna e forse altri due soggetti che lo avrebbero aiutato a cancellare le tracce del crimine e a nascondere il corpo della vittima. Leggi anche: Cinzia Pinna, arrivati i risultati della Tac: cosa è emerso Secondo quanto trapela dagli inquirenti, una donna avrebbe collaborato con Ragnedda nel tentativo di ripulire la scena del delitto e di liberarsi di oggetti compromettenti, tra cui il telefono cellulare e lo zainetto della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

