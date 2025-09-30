Cinzia Pinna indagata per favoreggiamento un'amica di Ragnedda | l'avrebbe aiutato a ripulire la casa dal sangue
Un'amica di Emanuele Ragnedda sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento nell'ambito dell'omicidio di Cinzia Pinna: secondo gli investigatori, la donna l'avrebbe aiutato a cancellare le tracce del delitto ripulendo la casa dove si è consumato il delitto dal sangue e accompagnandolo ad acquistare un nuovo divano per sostituire quello macchiato durante l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Videolina. . L'omicidio di Cinzia Pinna. Sequestrata dagli inquirenti la Glock di Emanuele Ragnedda. Intanto Tac e autopsia dovranno chiarire le cause della morte e ricostruire la dinamica del delitto. #Videolina #TgVideolina #CinziaPinna #NotizieSardegna # - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Cinzia Pinna, Ragnedda non era solo: aiutato da una donna - X Vai su X
Cinzia Pinna, indagata per favoreggiamento un’amica di Ragnedda: l’avrebbe aiutato a ripulire la casa dal sangue - Un'amica di Emanuele Ragnedda sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento nell'ambito dell'omicidio di Cinzia Pinna: secondo ... Si legge su fanpage.it
Cinzia Pinna, indagata la fidanzata di Emanuele Ragnedda. Rosamaria Elvo è accusata di di favoreggiamento: «Aiutò a cancellare le tracce» - Nuova svolta nelle indagini sull’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa a colpi di pistola nella notte tra l’11 e il 12 settembre nella tenuta Concaentosa ... leggo.it scrive