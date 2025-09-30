Svolta nelle indagini sull’ omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa a colpi di pistola nella notte tra l’11 e il 12 settembre nella tenuta di Emanuele Ragnedda a Conca Entosa, tra Palau e Arzachena. La procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati Rosamaria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo e compagna del reo confesso, con l’accusa di favoreggiamento. Secondo gli investigatori, la donna l’avrebbe aiutato a cancellare le tracce del delitto ripulendo la casa dal sangue e accompagnandolo ad acquistare un nuovo divano per sostituire quello macchiato durante l’aggressione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Cinzia Pinna, indagata per favoreggiamento la compagna di Ragnedda