Cinzia Pinna indagata la compagna di Ragnedda Le tracce cancellate e il divano nuovo comprato dopo l’omicidio | Così lo ha aiutato a ripulire dal sangue

Nuova svolta nelle indagini per la morte di Cinzia Pinna, dopo che la procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati Rosamaria Elvo. La ristoratrice di San Pantaleo è compagna di Emanuele Ragnedda, reo confesso del femminicidio di Pinna. Elvo è accusata di favoreggiamento. Secondo gli investigatori, avrebbe aiutato a cancellare le tracce dell’omicidio. La donna avrebbe pulito la casa dal sangue. Poi ha accompagnato Ragnedda a comprare un nuovo divano, così da cambiare quello macchiato dopo l’aggressione. Il sospetto di un altro complice. Emanuele Ragnedda è stato aiutato quindi a far sparire le tracce dell’omicidio di Cinzia Pinna. 🔗 Leggi su Open.online