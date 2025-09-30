cinzia pinna da esami un foro sul viso della donna

La prima parte degli accertamenti medico-legali sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre, conferma la presenza di u n foro sul volto compatibile con un colpo di pistola. È quanto emerso dalla Tac eseguita lunedì a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni, con la partecipazione del consulente tecnico Ernesto D’Aloja, incaricato dal difensore di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore di Arzachena reo confesso. Il colpo sarebbe stato esploso con una pistola semiautomatica Glock, regolarmente detenuta per uso sportivo e già sequestrata dai carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

