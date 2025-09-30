Cinzia Pinna da esami un foro sul viso della donna
La prima parte degli accertamenti medico-legali sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre, conferma la presenza di u n foro sul volto compatibile con un colpo di pistola. È quanto emerso dalla Tac eseguita lunedì a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni, con la partecipazione del consulente tecnico Ernesto D’Aloja, incaricato dal difensore di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore di Arzachena reo confesso. Il colpo sarebbe stato esploso con una pistola semiautomatica Glock, regolarmente detenuta per uso sportivo e già sequestrata dai carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Consumo di cocaina, il leghista Giagoni: «Dati allarmanti in Gallura» Il deputato scrive ai ministri dell’Interno e della Salute dopo l’omicidio di Cinzia Pinna - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Cinzia Pinna, Ragnedda non era solo: aiutato da una donna - X Vai su X
Cinzia Pinna, da esami un foro sul viso della donna - legali sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre, conferma la ... Da lapresse.it
Cinzia Pinna colpita al volto con un proiettile - Per gli inquirenti Emanuele Ragnedda, reo confesso, sarebbe stato aiutato da altre due persone che lui fin qui avrebbe tentato di coprire ... Scrive rainews.it