Cinzia Paolini mente alla redazione di UeD | Maria la stronca Gianni l’asfalta

Blocchi movimentati, sospetti e liti accese sono stati gli ingredienti della puntata di oggi di Uomini e Donne. Si è partiti dal Trono Over, per poi passare alle dinamiche del Trono Classico, che hanno visto Cristiana Anania mettere in dubbio un suo corteggiatore. Relazioni intricate al Trono Over di Uomini e Donne, Cinzia Paolini sbugiardata. La puntata del 30 settembre di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto movimentato. Alessio Pili Stella è uscito con due dame, Federica e Venera. Quest'ultima, però, nel momento in cui ha appreso la cosa, ha ammesso di non essere più sicura se voler andare avanti oppure no.

