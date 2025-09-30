Cinque dati di routine anticipano il destino del fegato nei prossimi 10 anni
E se bastassero cinque dati di routine per capire se nei prossimi dieci anni il fegato correrà un pericolo grave? I ricercatori del Karolinska Institutet lo dimostrano con Core, nuovo algoritmo capace di individuare in anticipo i pazienti destinati a cirrosi o carcinoma epatico, secondo quanto abbiamo verificato insieme ad Adnkronos.
