Cinque dati di routine anticipano il destino del fegato nei prossimi 10 anni

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E se bastassero cinque dati di routine per capire se nei prossimi dieci anni il fegato correrà un pericolo grave? I ricercatori del Karolinska Institutet lo dimostrano con Core, nuovo algoritmo capace di individuare in anticipo i pazienti destinati a cirrosi o carcinoma epatico, secondo quanto abbiamo verificato insieme ad Adnkronos. Scenari clinici Le patologie . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

